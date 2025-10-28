Российский тренер: наставник «Спартака» выбирает игроков с помощью жребия

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о работе наставника московского «Спартака» Деяна Станковича, предположив, что он выбирает игроков с помощью жребия, передает «Матч ТВ».

«Считаю, что у Станковича есть какая‑то шапка, в которой лежат бумажки с футболистами, он закрывает глаза, мешает и потом достает. У меня другого объяснения нет», — сказал Пятибратов.

20 октября в СМИ появилась информация, что «Спартак» решил расторгнуть контракт с тренером Деяном Станковичем.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года. Под его руководством команда провела 11 матчей в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), одержав пять побед, три ничьих и потерпев три поражения.

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 22 очка за 13 туров.

