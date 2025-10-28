На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гендиректор «Акрона»: не знаю, где Дзюба разлагал атмосферу

Генеральный директор «Акрона» Клюшев: мы и Дзюба нашли друг друга
true
true
true
close
ФК «Ахмат» Грозный

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Дмитрий Клюшев рассказал, что клуб и форвард Артем Дзюба нашли друг друга, передает Legalbet.

«Акрон» и Дзюба действительно нашли друг друга. Я не берусь судить, как Артём себя вёл в других командах, не знаю, где и насколько он разлагал атмосферу или нет. Это достаточно громкие заявления», — сказал Клюшев.

«Акрон» сыграл с «Локомотивом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) 26 октября.

Встреча, которая прошла в Саранске, завершилась со счетом 1:1. На 42-й минуте Артем Дзюба ассистировал Марку Беншимолу, который вывел «Акрон» вперед. «Локомотив» сравнял счет на 67-й минуте, когда Сесар Монтес головой забил после подачи с углового от Алексея Батракова.

«Акрон» имеет одну победу в последних десяти матчах РПЛ, занимает 12-е место с 12 очками и опережает зону вылета на пять баллов. «Локомотив» не проиграл в 13 матчах текущего сезона (семь побед, шесть ничьих), теперь разделяет с ЦСКА первое место с 27 очками. Последний чемпионский титул «Локомотива» был в 2018 году.

Ранее Дзюба заявил, что в «Акроне» не радовались ничьей с «Локомотивом».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами