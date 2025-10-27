Футболистам «Сочи» угрожали перед игрой с «Ахматом»

Генеральный директор «Сочи» Сергей Новиков пригрозил футболистам поездкой на следующий матч в Оренбург на маршрутке в случае поражения от «Ахмата» в матче 13-го тура Российской премьер лиги (РПЛ). Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайды от Карпа».

«Если сегодня в Грозном не победите — на следующий выезд в Оренбург поедете на маршрутке!» — заявил Новиков спортсменам.

В таком случае сочинцам предстояла бы очень долгая поездка. Расстояние между Сочи и Оренбургом составляет примерно 2200 километров.

Матч против «Оренбурга» запланирован на 2 ноября.

Встреча, которая состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена», завершилась с результатом 2:4 в пользу «Сочи». По итогам матча «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. «Сочи» одержал свою первую выездную победу и вторую — в текущем розыгрыше РПЛ.

Ранее тренер Станислав Черчесов заявил, что «Ахмат» заслуженно пропустил два мяча в матче с «Сочи».