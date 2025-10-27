На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Заслуженно пропустили два мяча»: главный тренер «Ахмата» о поражении от «Сочи»

Тренер Черчесов о поражении от «Сочи»: «Ахмат» заслуженно пропустил два мяча
true
true
true
close
ФК «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов признал, что его команда не была готова к началу встречи, из-за чего проиграла «Сочи» со счетом 2:4 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Игра состояла из двух разных таймов. В первом мы вообще не вошли в игру, абсолютно заслуженно пропустили два мяча», — заявил Черчесов. Он отметил, что после перерыва команда смогла улучшить игру, но быстрый гол «Сочи» после того, как «Ахмат» сократил отставание, осложнил положение.

Черчесов подчеркнул, что команда должна извлечь урок из этого матча и начинать игры с первых минут в полной готовности, а также необходимо стабилизировать результаты, особенно в матчах с командами верхней части таблицы, где «Ахмат» регулярно теряет очки.

Тренер отказался комментировать решения арбитров, отменивших два гола его команды в концовке матча.

По итогам встречи «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. «Сочи» располагается на 15-й строчке с восемью баллами.

Ранее «Сочи» обыграл «Ахмат» со счетом 2:4 в заключительном матче РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами