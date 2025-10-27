«Заслуженно пропустили два мяча»: главный тренер «Ахмата» о поражении от «Сочи»

Тренер Черчесов о поражении от «Сочи»: «Ахмат» заслуженно пропустил два мяча

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов признал, что его команда не была готова к началу встречи, из-за чего проиграла «Сочи» со счетом 2:4 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Игра состояла из двух разных таймов. В первом мы вообще не вошли в игру, абсолютно заслуженно пропустили два мяча», — заявил Черчесов. Он отметил, что после перерыва команда смогла улучшить игру, но быстрый гол «Сочи» после того, как «Ахмат» сократил отставание, осложнил положение.

Черчесов подчеркнул, что команда должна извлечь урок из этого матча и начинать игры с первых минут в полной готовности, а также необходимо стабилизировать результаты, особенно в матчах с командами верхней части таблицы, где «Ахмат» регулярно теряет очки.

Тренер отказался комментировать решения арбитров, отменивших два гола его команды в концовке матча.

По итогам встречи «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. «Сочи» располагается на 15-й строчке с восемью баллами.

Ранее «Сочи» обыграл «Ахмат» со счетом 2:4 в заключительном матче РПЛ.