Стало известно, могут ли наказать организатора похищения Мостового за никнейм «Сатанист»

Организатора похищения футболиста Андрея Мостового по прозвищу «Сатанист» (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) могут наказать за никнейм при определенных обстоятельствах. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат по уголовным делам Максим Сильвестри (Калинов).

«Организатору будет грозить наказание по тем же статьям. Но следует иметь в виду, что наказание будет через статью 33 УК РФ — соучастие в преступлении. Организатору всегда дается больше. Так что сначала будет статья 33, а потом статья 126. Если он организовал еще и разбой, то после статьи 33 будет применяться статья 162.

Но если организатор заказал только похищение, без вымогательства и грабежа, то тогда за это он не будет нести ответственности – это так называемый эксцесс исполнителя, так как умысел организатора не предусматривал вымогательство денежных средств.

Накажут ли его за никнейм? Надо смотреть, принимал ли он деятельное участие в деятельности движения сатанизма. Если речь только о никнейме, то здесь вряд ли будут санкции», — сказал адвокат.

23 октября четверо мужчин пытались похитить Мостового, футболист сумел отбиться. Позже они похитили бизнесмена, но были задержаны. На допросе они показали, что преступления заказал через мессенджер некто, скрывающийся под никнеймом «Сатанист».

Ранее адвокат рассказал, что грозит преступникам, пытавшимся похитить Мостового.