Российская велогонщица завоевала серебро на ЧМ по велотреку

Российская велогонщица Бурлакова завоевала серебро ЧМ-2025 по велотреку
Яна Бурлакова (Тыщенко)/VK

Российская велогонщица Яна Бурлакова завоевала серебряную медаль в гите на 500 метров на чемпионате мира по трековому велоспорту в Сантьяго.

С результатом 1 минута 4,797 секунды она уступила только нидерландской спортсменке Хетти ван де Вау (1:03,121). Бронзовая медаль досталась представительнице Новой Зеландии Эллесс Эндрюс (1:04,909).

Для Бурлаковой это уже вторая медаль текущего чемпионата мира — днем ранее она заняла четвертое место в спринте, уступив в борьбе за бронзу своей соотечественнице Алине Лысенко. В активе российской спортсменки золото чемпионата мира 2024 года в гите, победа на чемпионате Европы 2025 года в спринте, а также несколько медалей мировых и европейских первенств 2021 года.

Это вторая медаль сборной России на текущем чемпионате мира — прежде бронзу в индивидуальном спринте завоевала Алина Лысенко.

Мировое первенство проходит в столице Чили Сантьяго с 22 по 26 октября. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Ранее велогонщица Алина Лысенко поделилась эмоциями от завоеванной бронзовой медали ЧМ.

