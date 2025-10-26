Юрана убрали с поста главного тренера турецкого клуба

Турецкий клуб «Серик Беледиеспор» расторг контракт с главным тренером Сергеем Юраном, сообщил журналист Назым Тюркнас в социальной сети X.

Юран возглавлял команду с июля 2025 года, но был уволен после 11 сыгранных туров, в которых клуб набрал 13 очков и занял 13-е место во втором дивизионе Турции.

После поражения от «Пендикспора» со счетом 0:4 Юран заявил о своем вероятном уходе, сославшись на финансовые проблемы клуба. Ситуация в команде осложняется тем, что игроки отказываются выходить на тренировки из-за двухмесячной задержки зарплаты. Также клубу грозит запрет на трансферные операции из-за невыплаты компенсации за переход Александра Мартынова из БАТЭ.

50% акций клуба принадлежат Туфану Садыгову — основному инвестору подмосковных «Химок».

Этим летом «Серик» усилился российскими футболистами. В состав перешли семь легионеров: Дмитрий Тихий, Илья Берковский, Кирилл Гоцук, Илья Садыгов, Расул Гусейнов, Александр Мартынов и Артем Юран. Задержка выплат совпала по времени с банкротством «Химок», чья задолженность перед бюджетом превысила 448 миллионов рублей.

Ранее Светлана Журова заявила, что ситуация в «Серик Беледиеспор» скажется на репутации России.