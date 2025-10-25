Фанаты Хабиба потеряли деньги из-за токена, который боец рекламировал боец

Фанаты российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова потеряли деньги из-за токена, который боец рекламировал боец, передает Mash на спорте.
Токен подешевел в четыре раза за два месяца.
Топ-вкладчикам предлагались различные поощрения. Например, шанс поужинать в ноябре с Хабибом или доля в Лиге Eagle FC.
Создатели токена утверждают, что ни при каких обстоятельствах проект не несет ответственности за какой-либо ущерб или убытки.
Последний бой Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.
31 января Конор Макгрегор вызвал на бой Хабиба. В октябре 2018 года Хабиб одолел Макгрегора на турнире UFC 229. Бой завершился в четвертом раунде.
Ранее тренер Хавьер Мендес вспомнил, как посоветовал Хабибу Нурмагомедову проиграть.