«Из последних сил»: гимнастка Мельникова о золоте чемпионата мира

Чемпионка мира Мельникова: состояние было рабочее, но из последних сил

Трехкратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова раскрыла подробности о своем состоянии во время выступления на чемпионате мира — 2025. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Я уснула в 5:00 часов утра, а проснулась в 9:00. Сегодня было такое состояние… Оно рабочее, но из последних сил. Рада, что все сложилось. Безумно счастлива за опорный прыжок», — поделилась она.

24 октября Мельникова завоевала третье золото чемпионата мира, одержав победу в финале опорного прыжка на соревнованиях в Джакарте. С результатом 14,466 балла она опередила канадку Лию Монику Фонтейн (14,033) и американку Джосселин Роберсон (13,983). Ещё одна российская участница Анна Калмыкова заняла шестое место с 13,199 балла.

Эта победа стала для Мельниковой третьей в карьере на чемпионатах мира после ее лидерства в многоборье в 2021 году и повторной победы в этом же виде программы на мировом первенстве — 2025. Также на этом турнире спортсменка завоевала серебро в упражнениях на разновысотных брусьях.

Чемпионат мира в Джакарте стал первым международным стартом для российских гимнастов после 2021 года.

Ранее Владимир Путин поздравил Мельникову с победой на чемпионате мира.