Стало известно, какое наказание грозит арбитру Захарову за избиение пешехода

Арбитр матчей Первой лиги и Кубка России Игорь Захаров, избивший пешехода в Казани, может отделаться денежным штрафом. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил адвокат по уголовным делам Максим Сильвестри (Калинов).

«В данной ситуации предполагаю, что может вменяться нарушение по ст. 115 УК РФ — нанесение легких телесных повреждений, до двух лет лишения свободы, или статья 116 — побои, также до двух лет.

Считаю, что Игорь Захаров легко может уйти от ответственности законным путем. Можно отделаться мерой уголовно-правового характера в виде штрафа. Есть штраф в виде наказания, в таком случае он будет считаться судимым. А есть штраф как мера уголовно-правового характера: обвиняемый возмещает ущерб, потерпевший не имеет возражений, и тогда Захаров не будет считаться судимым.

Думаю, что в данной ситуации ему нужно признать вину и выплатить компенсацию. А чтобы уйти от судимости, настаивать именно на мере уголовно-правового характера. Есть и еще масса вариантов, как юридически грамотно решить этот вопрос. Поэтому я как адвокат считаю, что опасаться Захарову совершенно нечего.

Может быть и ст. 112 ч. 2 п. Д — причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений, этого нельзя исключать. Но она применяется по результатом медицинской экспертизы или исследования в рамках проверки. Пострадавший должен пробыть на амбулаторном или стационарном лечении не более 21 дня, у него должно быть зафиксировано, скажем, сотрясение мозга и перелом — это средняя тяжесть. Вряд ли такое произойдет, но если допустить, что вменят нарушение по этой статье, срок по которой составляет до пяти лет, все это также легко решить, признав вину и возместив вред», — сказал адвокат.

Игорь Захаров, находясь за рулем автомобиля, на пешеходном переходе задел прохожего, вышел из машины, оскорбил мужчину, ударил его и скрылся с места.

Ранее появилось видео избиения Захаровым пешехода.