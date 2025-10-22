Российский тренер заявила, что гимнасткам РФ в вольных упражнениях занижали оценки

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко заявила, что на чемпионате мира по гимнастике в Джакарте российские гимнастки столкнулись с необоснованно заниженными оценками за выступления в вольных упражнениях, передает «МК».

Тренер отметила, что выступления гимнасток были удовлетворительными, но особое недоумение вызвали оценки именно за вольные упражнения.

«Это действительно сложный снаряд, и такие ситуации случаются», — прокомментировала тренер неудачи на бревне, однако подчеркнула, что в вольных упражнениях оценки были явно занижены.

В финал женского многоборья вышли две российские гимнастки — Ангелина Мельникова, занявшая первое место, и Людмила Рощина, расположившаяся на седьмой позиции. В вольных упражнениях и на бревне ни одной из российских гимнасток не удалось попасть в число восьми лучших.

При этом российские спортсменки успешно пробились в финалы в других дисциплинах: в опорном прыжке будут выступать Мельникова и Анна Калмыкова, а на брусьях — Мельникова и Лейла Васильева.

Чемпионат мира по спортивной гимнастики проходит с 19 по 25 октября в Джакарте.

