Российский чемпион пропустит ЧМ по спортивной гимнастике в Джакарте

Российский спортсмен Карцев пропустит ЧМ по спортивной гимнастике из-за травмы
Сергей Бобылев/РИА Новости

Чемпион России и призер Кубка мира Александр Карцев не примет участие в чемпионате мира в Джакарте из-за травмы пальца на руке. Об этом сообщил старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.

Спортсмен изначально был включен в заявку на турнир, но тренерский штаб принял решение не рисковать его здоровьем.

«Он повредил палец на руке. Решили, что гимнасту лучше не выступать здесь. Пусть он как следует восстановится, будет готовиться к следующему сезону», — пояснил Алфосов. Тренер отметил, что чемпионат мира не является командным соревнованием, что позволило принять такое решение без ущерба для сборной.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике стартовал 19 октября в индонезийской столице. В составе делегации — Ангелина Мельникова, Даниел Маринов, Владислав Поляшов и другие гимнасты.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее в Джакарте прошла последняя подиумная тренировка участников чемпионата мира по атлетике.

