Норвежский журналист: было бы преимуществом, если бы российские лыжники вернулись

Норвежский журналист Торгейр Бьёрн заявил, что интерес к спорту вырос, если бы Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) допустила Россию на турниры. Его слова передает «Чемпионат» со ссылкой на NRK.

«Со спортивной точки зрения было бы большим преимуществом для интереса, если бы Россия вернулась. Противостояние Клебо и Большунова вдохновляло мужской лыжный спорт до 2022 года», — сказал Бьёрн.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению FIS. С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее олимпийский чемпион Александр Тихонов поддержал решение FIS не допустить Россию на Игры.