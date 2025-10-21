«Шансы 0%»: иностранный лыжник о Большунове на Олимпиаде-2026

Австрийский лыжник Мика Фермойлен выразил уверенность, что россиянин Александр Большунов не выступит на зимних Олимпийских играх — 2026. Слова спортсмена приводит издание Nettavisen.

«Он (Большунов) считал, что шанс поехать на Кубок мира и Олимпиаду этой зимой составляет 1%. Но мы понимаем, что шансы 0%. Помню, что раньше, когда русские приезжали в Рамзау, они всегда тренировались на лыжероллерах очень интенсивно. Но сейчас все немного наоборот. Мне кажется, они бежали довольно медленно», — заявил он.

Фермойлен встретился с Большуновым в Австрии во время тренировки российских лыжников в Рамзау. Австриец подчеркнул, что российский лыжник выглядит не очень хорошо технически.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян. В данный момент обсуждается вопрос возможного допуска российских лыжников на Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году. Окончательное решение по данному вопросу будет озвучено на заседании исполкома FIS, который состоится 21 октября.

Ранее норвежские лыжники задумались о бойкоте в случае допуска россиян.