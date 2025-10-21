«Выглядит не слишком хорошо»: иностранный лыжник о Большунове

Лыжник Фермойлен: Большунов не в лучшей форме, выглядит не слишком хорошо

Австрийский лыжник Мика Фермойлен раскритиковал спортивную форму трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, заявив о проблемах с его техникой. Слова спортсмена приводит издание Nettavisen.

«Большунов, похоже, не в лучшей форме. Он дышит довольно хорошо, но технически выглядит не слишком хорошо», — сказал он.

Фермойлен встретился с Большуновым в Австрии во время тренировки российских лыжников в Рамзау.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян. В данный момент обсуждается вопрос возможного допуска российских лыжников на Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году. Окончательное решение по данному вопросу будет озвучено на заседании исполкома FIS, который состоится 21 октября.

Ранее норвежские лыжники задумались о бойкоте в случае допуска россиян.