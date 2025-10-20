Экс-президент «Спартака» заявил, что клуб опасается сговора со стороны российских тренеров

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о кадровой политике красно-белых в отношении тренерского штаба и объяснил, почему клуб больше рассматривает иностранцев на роль наставника команды. Его слова передает Vprognoze.ruprognoze.ru.

«Слышал, они опасаются от российских тренеров коррупции и сговора, и якобы тренер будет зарабатывать на приобретении игроков», — заявил Червиченко. При этом он отметил, что текущая ситуация с иностранными специалистами также далека от идеала.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Нынешний тренер команды — серб Деян Станкович — стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков. В 12-м туре РПЛ красно-белые сыграли вничью с «Ростовом» — 1:1.

