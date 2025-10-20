В РФС рассказали, что получили от УЕФА миллионы евро

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация регулярно получает от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) денежные выплаты, передает Sport24.

«Мы получаем средства от УЕФА достаточно регулярно. Честно говоря, не помню — 11 миллионов или сколько. Они идут на развитие футбола, строительств инфраструктуры и реализацию проектов», — сказал Дюков.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) заявили о финансовых проблемах.