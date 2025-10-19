На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Сделал много полезного»: Фетисов о своей политической карьере

Фетисов назвал себя политиком, сделавшим для России много полезного
Максим Блинов/РИА Новости

Депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился размышлениями о своей политической карьере, отметив, что он сделал много полезного в этой сфере. Его слова приводит Sport24.

«Я уже 23 года как политик, сделавший много всего полезного для страны. Если говорить про мою политическую карьеру и полезность, можно много чего увидеть. Я узнаваемый, популярный и уважаемый среди коллег человек», — заявил он.

Фетисов — депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, первый заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи с 5 октября 2016 года. Член Высшего совета партии «Единая Россия».

Фетисов — двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды как игрок, один раз как тренер). Позднее он занимал пост председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и был президентом московского хоккейного клуба ЦСКА.

С 1989 по 1995 год россиянин выступал за «Нью-Джерси Девилз», а с 1995-го по 1998-й — за «Детройт Ред Уингз».

Ранее Фетисов рассказал, когда Александра Овечкин начнет забрасывать шайбы в новом сезоне НХЛ.

