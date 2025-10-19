На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев раскрыл, кому посвятил первый за 2,5 года выигранный титул

Теннисист Медведев посвятил первый за 2,5 года титул своей второй дочери
true
true
true
close
Geoff Burke/IMAGN IMAGES via Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев, который занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), раскрыл, кому посвятил победу на турнире серии ATP-250 в Алма-Ате, Казахстан.

«Хочу поблагодарить свою семью. Впервые выиграл турнир, на котором присутствуют мои обе дочки и жена. Посвящаю этот титул моей второй дочери Виктории. Первой дочке Алисе титул я уже посвящал, так что этот трофей для Виктории», — сказал Медведев в речи на корте.

Дочь Алиса в семье Даниила и его супруги Дарьи родилась в 2022 году, по ходу турнира в Казахстане она отпраздновала третий день рождения. Виктория родилась в начале 2025 года.

В финале российский спортсмен одержал победу над французом Корентеном Муте. Встреча, которая продолжалась 2 часа 36 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:5, 4:6, 6:3. Муте сделал один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Медведев за время встречи сделал восемь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать четыре брейк-пойнта из девяти возможных.

До этого Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. Последний раз он выигрывал турнир в мае 2023 года.

На четвертом турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США — в 2025 году он вылетел в первом круге, уступив французу Бенжамену Бонзи, после чего объявил о расставании со своим бессменным на протяжении последних восьми лет тренером Жилем Серварой.

Ранее первая ракетка России не заявилась ни на один предстоящий турнир.

