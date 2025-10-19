На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легенда сборной СССР назвал главную проблему Карпина

Экс-игрок ЦСКА Пономарев заявил, что у «Динамо» Карпина проблемы с защитниками
Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что столичное «Динамо» продолжит играть нестабильно, если не разберется с защитниками.

По его словам, текущие центральные защитники не соответствуют высокому уровню.

«У «Динамо» очень большие проблемы в защите. Зайнутдинов — не центральный защитник, Касерес — вообще не футболист. Он самоотверженный, да! Он играет за счет самоотверженности, пытается любым путем остановить нападающего, как угодно вообще. Это американский футбол. А в принципе он вообще не соображает, как надо действовать на поле. Его обыграют, если он не схватится руками за туловище или за майку. Пока у Карпина эти оборончики будут играть, они так и будут все время пропускать», — заявил Пономарев.

Следующим соперником команды Валерия Карпина будет грозненский «Ахмат», эта игра состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 19 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Ранее в «Ростове» объяснили план на игру со «Спартаком».

