Легенда сборной СССР назвал главную проблему Карпина

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что столичное «Динамо» продолжит играть нестабильно, если не разберется с защитниками.

По его словам, текущие центральные защитники не соответствуют высокому уровню.

«У «Динамо» очень большие проблемы в защите. Зайнутдинов — не центральный защитник, Касерес — вообще не футболист. Он самоотверженный, да! Он играет за счет самоотверженности, пытается любым путем остановить нападающего, как угодно вообще. Это американский футбол. А в принципе он вообще не соображает, как надо действовать на поле. Его обыграют, если он не схватится руками за туловище или за майку. Пока у Карпина эти оборончики будут играть, они так и будут все время пропускать», — заявил Пономарев.

Следующим соперником команды Валерия Карпина будет грозненский «Ахмат», эта игра состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 19 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19.30 по московскому времени.

