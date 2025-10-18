В Джакарте прошла последняя подиумная тренировка участников чемпионата мира по атлетике

Нейтральные атлеты завершили подготовку к чемпионату мира в Джакарте

В Джакарте прошла последняя подиумная тренировка участников 53-го чемпионата мира по спортивной гимнастике, который пройдет с 19 по 25 октября 2025 года, сообщает пресс-служба чемпионата.

В команде женщин в составе нейтральных атлетов в подиумной тренировке приняли участие олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Ангелина Мельникова, чемпионка игр БРИКС, многократная чемпионка России Анна Калмыкова, чемпионка России Людмила Рощина и чемпионка игр БРИКС, чемпионка России Лейла Васильева.

Среди мужчин в состав команды нейтральных атлетов вошли чемпион Мира Владислав Поляшов, чемпион игр БРИКС, чемпион России Даниел Маринов, чемпион России и обладатель кубка России Илья Заика, чемпион России Мухаммаджон Якубов, чемпион России Александр Карцев и двукратный обладатель кубка России Алексей Усачев.

Подиумная тренировка – это генеральная репетиция перед началом официальных соревнований. Ее проводят на той же арене и снарядах, где состоятся официальные старты.