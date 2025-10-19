Синнер стал победителем выставочного турнира в Эр-Рияде

Итальянец Янник Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса в финале теннисного турнира Six Kings Slam в Эр-Рияде.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу Синнера, который ранее уже побеждал на этом турнире в 2024 году.

Турнир Six Kings Slam проводится при поддержке Саудовской теннисной федерации и Фонда инвестиций Саудовской Аравии (PIF). В соревновании приняли участие шесть теннисистов: Новак Джокович, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Тейлор Фритц, а также финалисты Синнер и Алькарас. Призовой фонд турнира составил 13,5 миллионов долларов.

24-летний Синнер занимает вторую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 21 титул в одиночном разряде, включая четыре победы на турнирах Большого шлема: дважды на Открытом чемпионате Австралии, по одному разу на US Open и Уимблдоне. В 2024 году он выиграл Итоговый турнир ATP, а в 2023 и 2024 годах побеждал в Кубке Дэвиса в составе сборной Италии.

