Спортивный директор «Спартака» Кахигао игнорирует кандидатуру иностранного тренера

Спортивному директору московского «Спартака» Фрэнсису Кахигао предлагали кандидатуру 72-летнего турецкого тренера Фатиха Терима, но Кахигао никак на это не отреагировал, сообщает Legalbet.

Отмечается, что посредники пришли в недоумение из-за «долгой и безответной тишины от испанца».

Последним местом работы Терима был саудовским «Аш-Шабаб», который он покинул летом 2025 года.

18 октября «Спартак» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с «Ростовом». Встреча завершилась со счетом 1:1. Игрок «Ростова» Тимур Сулейманов открыл счет. Он отличился на 56-й минуте матча. На 86-й минуте Эсекьель Барко сравнял счет. На 26-й минуте с поля был удален игрок красно-белых Александер Джику.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 19 очков. «Ростов» занимает десятую строчку, имея в активе 14 баллов.

В следующем матче «Спартак» сыграет «Оренбургом». Встреча состоится 25 октября. Команды выйдут на поле в 14.00 по московскому времени. «Ростов» сыграет 25 октября с махачкалинским «Динамо». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

