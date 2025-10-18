«Локомотив» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч РПЛ

Московские «Локомотив» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Монтес, Сильянов, Баринов, Карпукас, Воробьев, Руденко, Пруцев, Батраков.

ЦСКА: Тороп, Круговой, Жоао Виктор, Дивеев, Энрике Кармо, Алеррандро, Лукин, Обляков, Глебов, Гайич, Кисляк.

Встреча состоится 18 октября. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка, «Локомотив» занимает второе место, имея в активе 23 балла.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что Игорь Акинфеев пропустит московское дерби.