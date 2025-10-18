На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, устроит ли НХЛ церемонию в честь 900-й шайбы Овечкина

НХЛ не будет устраивать церемонию в честь 900-го гола Овечкина
true
true
true
close
Geoff Burke-Imagn Images

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что Лига не будет устраивать церемонию, когда российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросит 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Празднования по случаю таких юбилейных голов обычно организуют клубы, а не лига. Нас, как правило, приглашают принять участие в церемонии», — отметил он.

На счету Овечкина в данный момент 898 голов в НХЛ.

В матче с «Миннесотой Уайлд», который состоялся в ночь на 18 октября, Овечкин оформил гол на 42-й минуте игры с передачи Дилана Строума. Российский нападающий сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф до 41 гола. Эта шайба стала для российского хоккеиста 975-й (898+77), в активе Гретцки 1016 голов (894+122).

Также российский нападающий в матче с «Миннесотой» отдал результативную передачу. Всего в текущем сезоне Овечкин провел пять матчей, в которых записал на свой счет гол и три результативные передачи.

Ранее в «Вашингтоне» сделали заявление после первого гола Овечкина в сезоне.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами