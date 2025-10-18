Стало известно, устроит ли НХЛ церемонию в честь 900-й шайбы Овечкина

НХЛ не будет устраивать церемонию в честь 900-го гола Овечкина

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что Лига не будет устраивать церемонию, когда российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросит 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Празднования по случаю таких юбилейных голов обычно организуют клубы, а не лига. Нас, как правило, приглашают принять участие в церемонии», — отметил он.

На счету Овечкина в данный момент 898 голов в НХЛ.

В матче с «Миннесотой Уайлд», который состоялся в ночь на 18 октября, Овечкин оформил гол на 42-й минуте игры с передачи Дилана Строума. Российский нападающий сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф до 41 гола. Эта шайба стала для российского хоккеиста 975-й (898+77), в активе Гретцки 1016 голов (894+122).

Также российский нападающий в матче с «Миннесотой» отдал результативную передачу. Всего в текущем сезоне Овечкин провел пять матчей, в которых записал на свой счет гол и три результативные передачи.

Ранее в «Вашингтоне» сделали заявление после первого гола Овечкина в сезоне.