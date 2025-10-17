Российские велосипедисты выступят на этапе Кубка мира

Ирек Ризаев и Никита Фоминов выступят на Кубке мира по BMХ фристайлу в Шанхае

Россияне Ирек Ризаев, Никита Фоминов, Анар Аналиев и Александр Моллаев выступят на Кубке мира по BMХ фристайлу в дисциплине «парк», который пройдет с 17 по 19 октября в Шанхае, сообщает Федерация велосипедного спорта России.

Ризаев является участником Олимпиады в Токио, Фоминов выигрывал бронзу чемпионата Европы 2025 года, Анар Аналиев — - серебряный призер международного турнира-2025 в Австралии, Моллаев — победитель Кубка России-2025 в дисциплине «дёрт».

«Надеюсь, что часть наших ребят пройдет в финал. Например, для Никиты Фоминова и Анара Аналиева этот старт не ключевой. Мы обсуждали с ними, чтобы осторожнее катались. Потому что со 2 по 9 ноября у нас чемпионат мира в Эр-Рияде и основной акцент делаем на него», — заявил старший тренер сборной России по BMX-фристайлу Сергей Высоцкий, отметив, что россияне очень долго не выезжали на подобные мероприятия.

Также Высоцкий предположил, что медали заберут самые опытные спортсмены.

Ранее российская участница Олимпиады-2024 Тамара Дронова заняла третье место в многодневной гонке в Китае.