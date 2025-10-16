Российская участница ОИ-2024 Тамара Дронова заняла третье место в многодневной гонке в Китае

Участница Олимпийских игр в Токио и Париже россиянка Тамара Дронова, выступающая за швейцарскую команду Roland Le Dévoluy, заняла третье место в генеральной классификации многодневной гонки Мирового женского тура Tour of Chongming Island в Китае, сообщает пресс-служба Федерации велоспорта России.

Первое место заняла нидерландская гонщица Энн Книйненбург (VolkerWessels Cycling Team), на второй строчке расположилась ее соотечественница Cофи ван Ройен (UAE Team ADQ).

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее российский спортсмен стал бронзовым призером чемпионата Европы по BMX фристайлу.