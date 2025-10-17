Роднина рассказала, вернется ли Валиева в большой спорт

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила, что фигуристка Камила Валиева далека от возвращения в большой спорт, передает «ВсеПроСпорт».

«Слово «соревноваться» в отношении нее — понятие пока далекое. Для начала надо снова тренироваться, набрать форму. Чтобы побеждать, нужно восстановить тот набор элементов, который у нее был раньше», — сказала Роднина.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Дисквалификация Валиевой завершится 25 декабря 2025 года.

