Аленичев рассказал Глушакову, кем не надо быть

Тренер Аленичев: Глушакову не нужно быть Сашей Мостовым
Григорий Сысоев/РИА Новости

Экс-главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев, во время игровой карьеры выигрывавший в составе «Порту» Лигу чемпионов и Кубок УЕФА, забивая в финале обоих турниров, в комментарии для Legalbet дал совет своему бывшему подопечному в составе красно-белых Денису Глушакову, недавно проведшему прощальный матч и собирающемуся начать тренерскую карьеру.

«Он вроде бы говорил, что у него уже есть тренерская лицензия А и что планирует тренировать детей. Я вот, например, начинал с команд КФК. Набрался опыта и у меня постепенно стали появляться более серьезные предложения. В Первой и Второй лиге я работал с Тулой, а потом уже достиг уровня Премьер-лиги. Так постепенно нужно и Глушакову. При всем уважении, Денису не нужно быть Сашей Мостовым, и стремиться сразу принимать команды только уровня «Спартака», — считает Аленичев.

Специалист подчеркнул, что в поступательном продвижении по уровням нет ничего плохого, как и в работе ассистентом главного тренера в хорошей команде. При этом Аленичев считает, что у Глушакова есть все задатки тренера и ему нужно идти именно по этому карьерному пути, а не становиться менеджером.

Ранее легенда «Спартака» поделился, почему клуб не может быть базовым для сборной России.

