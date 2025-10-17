На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Черчесов оценил стоимость Садулаева в полтора десятка миллионов евро

Черчесов: если Жерсон и Луис Энрике стоят по 35 млн евро, то Садулаев чем хуже
Сергей Бобылев/РИА Новости

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал возможную трансферную стоимость нападающего команды Лечи Садулаева, выразив недоумение озвученными ранее цифрами в 8-11 миллионов евро и назвав их заниженными. Его слова передает «Известия».

«Если Жерсон и Луис Энрике стоят по 30-35 млн евро, то Садулаев чем хуже? Хотя бы половину от этой суммы за Лечи — почему нет?» — заявил Черчесов. Он подчеркнул, что цена формируется рынком, и привел пример из своего опыта работы в «Ференцвароше», где игрока сначала оценивали в 800 тысяч, а через две недели продали за 3,8 миллиона евро.

При этом тренер отметил, что окончательное решение по любому трансферу будет принимать президент клуба.

Садулаев выступает за «Ахмат» с 2019 года, его контракт действует до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, текущая стоимость 26-летнего форварда составляет 3,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне игрок провел за команду 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две голевые передачи.

Футбол. Чемпионат России
