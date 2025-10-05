На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский спортсмен стал бронзовым призером чемпионата Европы по BMX фристайлу

Федерация велоспорта России

Российский спортсмен Никита Фоминов завоевал бронзовую награду по BMХ фристайлу «парк» на чемпионате Европы, который проходил в нидерландском Эйндховине, сообщает пресс-служба Федерации велоспорта России.

Золотую медаль завоевал британец Дилан Хесси. Серебро досталось Марину Рантешу из Хорватии.

«Спасибо большое тренеру, который помог настроиться морально и ментально. Собрались и сделали два сильных заезда. Первый — очень уверенно, второй — еще лучше. Мне немного повезло и немного не повезло соперникам. Таков спорт», — сказал Фоминов.

Главный тренер сборной России по BMX Павел Костюков заявил, что третье место на чемпионате Европы Никиты Фоминова — показатель деятельности работы сборной команды России. Также Костюков отметил, что это новое поколение спортсменов, которое воспитано в сложных санкционных условиях.

«И особенно это ценится в видах спорта, где присутствует субъективная оценка», — добавил он.

Ранее россияне завоевали семь золотых медалей во второй день молодежного чемпионата мира по самбо.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
