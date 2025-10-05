Российский спортсмен стал бронзовым призером чемпионата Европы по BMX фристайлу

Российский спортсмен Никита Фоминов завоевал бронзовую награду по BMХ фристайлу «парк» на чемпионате Европы, который проходил в нидерландском Эйндховине, сообщает пресс-служба Федерации велоспорта России.

Золотую медаль завоевал британец Дилан Хесси. Серебро досталось Марину Рантешу из Хорватии.

«Спасибо большое тренеру, который помог настроиться морально и ментально. Собрались и сделали два сильных заезда. Первый — очень уверенно, второй — еще лучше. Мне немного повезло и немного не повезло соперникам. Таков спорт», — сказал Фоминов.

Главный тренер сборной России по BMX Павел Костюков заявил, что третье место на чемпионате Европы Никиты Фоминова — показатель деятельности работы сборной команды России. Также Костюков отметил, что это новое поколение спортсменов, которое воспитано в сложных санкционных условиях.

«И особенно это ценится в видах спорта, где присутствует субъективная оценка», — добавил он.

Ранее россияне завоевали семь золотых медалей во второй день молодежного чемпионата мира по самбо.