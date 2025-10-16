На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведев с победы стартовал на турнире в Казахстане

Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Алма-Ате
true
true
true
close
Gonzalo Fuentes/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев, который занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), вышел в третий круг турнира серии ATP-250 в Алма-Ате, Казахстан.

Российский спортсмен обыграл представителя Австралии Адама Уолтона, занимающего 76-ю строчку мирового рейтинга. Встреча, которая продолжалась 1 час 44 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 7:5, 7:6 (7:0).

Медведев сделал 12 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести. Адам Уолтон сделал шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из шести.

11 октября российский теннисист потерпел поражение в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае от представителя Франции Артура Рэндеркнеша. Встреча, которая длилась 2 часа 25 минут, завершилась со счетом 6:4, 2:6, 4:6.

Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. На четвертом турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США — в 2025 году он вылетел в первом круге, уступив французу Бенжамену Бонзи, после чего объявил о расставании со своим бессменным на протяжении последних восьми лет тренером Жилем Серварой.

Ранее Медведев заявил о проблемах со здоровьем.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами