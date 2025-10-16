Медведев с победы стартовал на турнире в Казахстане

Российский теннисист Даниил Медведев, который занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), вышел в третий круг турнира серии ATP-250 в Алма-Ате, Казахстан.

Российский спортсмен обыграл представителя Австралии Адама Уолтона, занимающего 76-ю строчку мирового рейтинга. Встреча, которая продолжалась 1 час 44 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 7:5, 7:6 (7:0).

Медведев сделал 12 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести. Адам Уолтон сделал шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из шести.

11 октября российский теннисист потерпел поражение в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае от представителя Франции Артура Рэндеркнеша. Встреча, которая длилась 2 часа 25 минут, завершилась со счетом 6:4, 2:6, 4:6.

Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. На четвертом турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США — в 2025 году он вылетел в первом круге, уступив французу Бенжамену Бонзи, после чего объявил о расставании со своим бессменным на протяжении последних восьми лет тренером Жилем Серварой.

Ранее Медведев заявил о проблемах со здоровьем.