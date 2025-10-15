«Игра не порадовала Карпина»: тренер о матчах сборной России

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин заявил, что его порадовали победы сборной России в обоих матчах на октябрьском сборе. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Сборная должна выигрывать и поддерживать жизнедеятельность во время отстранения. Но вот, думаю, сама игра обеих наших команд не особо порадовала и самого Карпина. Не хватало чего-то впереди более острого, особенно с Ираном. Может сочетания не те, может еще что-то», — отметил он.

Российские футболисты под руководством Валерия Карпина обыграли сборные Ирана (2:1) и Боливии (3:0).

Следующий товарищеский матч Россия проведет 12 ноября против сборной Перу, которая также не смогла отобраться на чемпионат мира 2026 года, заняв восьмое место в южноамериканской квалификации.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее появилась информация, что сборная Боливии после поражения от России пошла во «Вкусно — и точка».