Фетисов назвал лишение фигуристки гражданства Литвы русофобией

Депутат Фетисов: у Литвы русофобия, фигуристке можно только посочувствовать
Владимир Астапкович/РИА Новости

Депутат Госдумы России Вячеслав Фетисов раскритиковал решение Литвы лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко. Его слова передает РИА Новости.

«Для них понятие человеческих норм и отношений просто отсутствует. Это просто тупая русофобия. Фигуристке здесь можно только посочувствовать», — заявил Фетисов. Решение было принято после участия Дробязко в ледовых шоу Татьяны Навки в России.

Конституционный суд Литвы признал правомочным указ президента страны, лишивший Дробязко гражданства, которое она получила в 1993 году. Вместе с партнером Повиласом Ванагасом она также была исключена из списка кавалеров ордена Гедиминаса. Пара является бронзовым призёром чемпионата мира 2000 года и многократными призерами чемпионатов Европы, пять раз представляла Литву на Олимпийских играх.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее чемпионка Европы из России была дисквалифицирована на 18 месяцев из-за допинга.

