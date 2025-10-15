На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший тренер ЦСКА предположил, кто станет лидером РПЛ

Тренер Тарханов о возможном лидере РПЛ: я не переживаю за ЦСКА
Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов высоко оценил перспективы команды, выразив уверенность, что «армейцы» под руководством Фабио Челестини сохранят чемпионские амбиции в нынешнем сезоне. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«ЦСКА будет претендовать на чемпионство на протяжении всего сезона, у команды есть достаточно ресурсов для этого. Сейчас ЦСКА лидирует в РПЛ, и в будущем тоже сможет это делать», — заявил Тарханов. Он особо отметил сбалансированность состава: «Оборона сильная, атака тоже. Я не переживаю за ЦСКА».

После 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «армейцы» возглавляют турнирную таблицу с 24 очками, пропустив всего 7 голов в 11 матчах. В атаке команда забила 18 мячей, разделяя второе-третье места по результативности с «Краснодаром».

В следующем матче ЦСКА предстоит выездная встреча с «Локомотивом», который занимает вторую позицию с 23 очками.

Ранее Деян Станкович резко прокомментировал частую смену тренеров в «Спартаке» в последние годы.

