«Всем это понравилось»: легенда сборной России о матче с Боливией

Экс-футболист Булыкин заявил, что Россия провела хорошую игру с Боливией

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что сборная России провела хороший матч с Боливией.

«Сборная России показала хорошую игру, были забиты хорошие мячи. Думаю, всем это понравилась. Сейчас для нашей сборной главное одерживать победы в международных матчах и радовать болельщиков результатом и голами», — сказал Булыкин.

Встреча проходила в Москве и завершилась счетом 3:0 в пользу сборной России.

Первый гол был забит на 17-й минуте. После комбинации в штрафной Лечи Садулаев пробил в пустые ворота. Перед перерывом Алексей Миранчук удвоил преимущество, доиграв отскок после удара Баринова.

Во втором тайме на 57-й минуте Сергеев установил окончательный счет, реализовав момент после передачи Баринова. Боливийцы активизировались в концовке матча: на 73-й минуте Терсерос опасно пробил выше ворот, а на 79-й минуте Агкацев парировал удар Вильярроэла.

Следующий товарищеский матч Россия проведет 12 ноября против сборной Перу, которая также не смогла отобраться на чемпионат мира 2026 года, заняв восьмое место в южноамериканской квалификации.

Ранее тренер сборной Боливии заявил, что у россиян были бы шансы отобраться на ЧМ‑2026.