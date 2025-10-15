На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд в Москве продлил арест чемпиону мира по тхэквондо

Арест чемпиона мира по тхэквондо Четинбага продлен до декабря
Московский центр боевых искусств Москомспорта

Московский суд продлил срок содержания под стражей чемпиону мира по тхэквондо Эмину Четинбагу, обвиняемому в мошенничестве и превышении полномочий, до 14 декабря 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Следственный комитет РФ предъявил Четинбагу обвинение в совершении двух преступлений против государственной власти и двух эпизодов мошенничества. Дело связано с вымогательством денежных средств у криптоинвесторов. Прежде спортсмен был объявлен в федеральный розыск и арестован до 14 октября.

«Продлить срок содержания под стражей в отношении Четинбага Эмина на 2 месяца, до 14 декабря 2025 года», — говорится в судебном документе.

Четинбаг в 2023 году победил на чемпионате мира в Бишкеке под эгидой Global Taekwon-do Federation.

Продление ареста связано с необходимостью завершения следственных действий. Четинбаг, являющийся действующим чемпионом мира по тхэквондо, продолжает отрицать предъявленные обвинения. Его защита намерена обжаловать решение суда о продлении срока содержания под стражей.

Ранее экс-арбитр ФИФА призвал ввести пожизненные отстранения судей в РПЛ.

