Суд в Москве продлил арест чемпиону мира по тхэквондо

Арест чемпиона мира по тхэквондо Четинбага продлен до декабря

Московский суд продлил срок содержания под стражей чемпиону мира по тхэквондо Эмину Четинбагу, обвиняемому в мошенничестве и превышении полномочий, до 14 декабря 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Следственный комитет РФ предъявил Четинбагу обвинение в совершении двух преступлений против государственной власти и двух эпизодов мошенничества. Дело связано с вымогательством денежных средств у криптоинвесторов. Прежде спортсмен был объявлен в федеральный розыск и арестован до 14 октября.

«Продлить срок содержания под стражей в отношении Четинбага Эмина на 2 месяца, до 14 декабря 2025 года», — говорится в судебном документе.

Четинбаг в 2023 году победил на чемпионате мира в Бишкеке под эгидой Global Taekwon-do Federation.

Продление ареста связано с необходимостью завершения следственных действий. Четинбаг, являющийся действующим чемпионом мира по тхэквондо, продолжает отрицать предъявленные обвинения. Его защита намерена обжаловать решение суда о продлении срока содержания под стражей.

