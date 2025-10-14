Забитый Роналду рекордный 41-й гол не помог Португалии победить в отборе на ЧМ

Роналду забил рекордный 41-й гол в матче Португалия — Венгрия, сыграв в ничью

В матче отбора на чемпионат мира 2026 года сборная Португалии сыграла с Венгрией.

Матч проходил на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне и завершился со счетом 2:2.

Криштиану Роналду забил два мяча и довел свой счет до рекордного 41 гола в отборочных турнирах чемпионатов мира, опередив Карлоса Руиса (39 голов) и Лионеля Месси (36 голов).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Венгрия открыла счет на 8-й минуте после гола Аттилы Салаи. Роналду сравнял на 22-й минуте, а перед перерывом вывел португальцев вперед. На 91-й минуте Доминик Собослаи установил окончательный счет, замкнув передачу Лукача на дальней штанге.

Португальцы нанесли 11 ударов по воротам, венгры - 10, при этом по ударам в створ статистика была равной - 5:5.

Благодаря этой ничьей Венгрия (5 очков) поднялась на второе место в группе F, тогда как Португалия (10 очков) сохранила лидерство. Для Роналду этот матч стал 183-м в составе национальной команды.

Ранее Роналду установил мировой рекорд по голам в отборе на чемпионаты мира.