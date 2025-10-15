Определились 28 из 48 участников чемпионата мира 2026 года по футболу

28 из 48 сборных вышли на ЧМ-2026 по футболу

Сформирован список из 28 сборных, которые примут участие в расширенном чемпионате мира 2026 года.

Завершился африканский отборочный цикл, определивший девять участников турнира. Последними на турнир вышли сборные Кот-д'Ивуара и Сенегала. Полный список африканских квалифицированных сборных включает: Сенегал, Кабо-Верде, Марокко, Алжир, ЮАР, Египет, Гана, Тунис и Кот-д'Ивуар.

В азиатской зоне прямое участие обеспечили Саудовская Аравия и Катар, также последнюю путевку разыграют между собой ОАЭ и Ирак в стыковых матчах.

Европу на турнире первой представит Англия, досрочно обеспечившая себе участие в мундиале, который станет для англичан 17-м в истории.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в трех странах Северной Америки — США, Канаде и Мексике. Впервые в финальной стадии примут участие 48 команд, разделенных на 12 групп по четыре сборные.

