Тренер «Балтики»: новое поколение российской молодежи «поддушивает» игроков из Европы

Тренер «Балтики» Талалаев: российская молодежь «поддушивает» игроков из Европы
Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о новом поколении российских футболистов, сравнив с уровнем европейских игроков. Его слова передает «Матч ТВ».

«У нас такое поколение молодежи выросло, что они поддушивают тех, кто приезжает из Европы. Головин, братья Миранчуки... А здесь пацаны, которые никого не стесняются», — заявил Талалаев. Он особо отметил троих футболистов, с которыми работал лично: Сергеева, Бевеева и Садулаева, добавив: «Буду болеть, переживать и рвать за сборную России».

Тренер выразил уверенность в потенциале нового поколения. Встреча сборных России и Боливии проходит на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве. На момент высказывания Талалаева российская команда вела со счетом 2:0 после голов Садулаева и Миранчука. Заявление тренера прозвучало на фоне активного обновления состава национальной команды и интеграции молодых игроков в основу.

Ранее легенда ЦСКА рассказал, чего ждет от матча России с Боливией.

Футбол. Чемпионат России
