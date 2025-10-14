На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
С компании, 60% которой владеет Сихарулидзе, требуют 125 млн

true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

С компании, 60% которой владеет олимпийский чемпион по фигурному катанию Сихарулидзе, требуют взыскать 125 млн. Об этом пишет издание «Страсти».

В 2017 году фигурист владеет долей 60% в строительной компании ООО «ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС», которая занимается реализацией проектов для нужд нефтегазового и энергетического комплексов.

Как указано в материале, в отношении компании регулярно поступают иски от подрядчиков. За последние девять месяцев организация стала ответчиком сразу по 14 исковым заявлениям.

На сегодняшний день активны три иска. Первый подан от организации, выполняющей капитальный ремонт и техническое обслуживание, по нему требуют взыскать 41,4 млн. Еще по двум искам идут апелляционные заседания — суммарно по ним требуют 84 млн рублей. В общей сложности с компании требуют больше 125 млн рублей.

Сихарулидзе — президент Федерации фигурного катания на коньках России. Фигурист — олимпийский чемпион 2002 года, серебряный призёр Олимпиады-1998, двукратный чемпион мира и Европы в паре с Еленой Бережной. В паре с Марией Петровой двукратный чемпион мира среди юниоров.

Ранее мать пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова потребовала объяснений из-за прекращения поисков.

