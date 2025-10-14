«Падать ниже плинтуса»: Роднина о позиции Украины по олимпийскому перемирию

трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина призвала никак не реагировать на позицию Украины по вероятному олимпийскому перемирию. Ее слова приводит Sport24.

«Наше согласие никак не улучшит ситуацию с нашими спортсменами и наше положение в олимпийском движении. За последние годы украинцы показали нам свою полную несостоятельность и в мышлении, и в политике, и в принятии решений. Ориентироваться на то, что они думают, — падать ниже плинтуса», — заявила она.

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни предложил объявить на планете олимпийское перемирие за неделю до старта Олимпиады-2026. Позднее появилась информация, что Украина поддерживает это предложение.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее первая европейская спортивная федерация призвала снять санкции с России.