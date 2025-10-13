Легенда «Ростова» назвал фаворита матча Россия — Боливия

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков заявил, что сборная России является фаворитом матча с Боливией, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Нам будет попроще, чем с Ираном. Тем более, Боливия дома и на выезде — две разные команды. Пару мячей мы забьем и победим с разницей в два гола», — сказал Дьяков.

Товарищеский матч между сборными России и Боливии состоится 14 октября на стадионе «Динамо», стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в Боливии назвали исторической игру против сборной России.