В РФС хотели бы, чтобы Карпин возглавлял только сборную России

Генсек РФС Митрофанов: хотел бы, чтобы Карпин работал только в сборной России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о совмещении тренерских постов Валерием Карпиным в сборной России и московском «Динамо», заявив, что хотел бы, чтобы Карпин работал только в сборной, передает Sport24.

«Нас всё устраивает. Но я хотел бы, чтобы Валерий Георгиевич работал только в сборной. Нам так удобнее, в том числе из-за ежедневного нахождения тренера в офисе и обсуждений каких-то вопросов», — сказал Митрофанов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

