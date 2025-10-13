Овечкин повторил результат Лемье

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин повторил результат Марио Лемье по количеству набранных очков по системе «гол+пас» в выездных матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с учетом плей-офф.

Овечкин заработал 861-е очко в матче против «Рейнджерс», отдав голевую передачу.

Россиянин делит с Лемье шестое место по этому показателю. Лидирует в списке Уэйн Гретцки (1459).

Встреча, которая прошла в Нью-Йорке, завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Единственный и решающий гол в составе «Кэпиталз» забил Энтони Бовиллье (32-я минута игры).

Овечкин провел на ледовой площадке 14 минут игрового времени, нанес три броска в створ ворот, применил четыре силовых приема и сделал голевую передачу. Серия 40-летнего российского форварда без заброшенных шайб достигла трех матчей.

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Овечкин вошел в топ-3 самых пожилых игроков «Вашингтона».