Овечкин вошел в топ-3 самых пожилых игроков «Вашингтона»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил очередное достижение.

40-летний капитан «Кэпс» на второй минуте матча регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2) отдал результативную передачу, которая помогла ему войти в топ-3 самых возрастных игроков за всю историю «Вашингтона», кому удалось набрать очки в матче НХЛ. Два других игрока, сумевших сделать это в возрасте более 40 лет — Здено Хара и Дагу Монсе.

В следующем матче «Вашингтон Кэпиталз» на выезде встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра пройдет в ночь на 13 октября, стартовое вбрасывание состоится в 02:00 по московскому времени.

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

