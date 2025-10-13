Овечкин находится в шаге от повторения личного антирекорда НХЛ

Овечкин — в шаге от повторения личного антирекорда НХЛ по безголевой серии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог отличиться в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Рейнджерс».

Овечкин не забрасывает в третьем матче на старте сезона. Если Овечкин не отличится в следующем матче, то он повторит личный антирекорд НХЛ по безголевой серии на старте сезона, который составляет четыре матча.

Встреча против «Рейнджерс», которая прошла в Нью-Йорке, завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Единственный и решающий гол в составе «Кэпиталз» забил Энтони Бовиллье (32-я минута игры).

В следующем матче «Кэпиталз» 15 октября примут на своей площадке «Тампа-Бэй Лайтнинг».

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Ранее Кирилл Капризов сделал дубль в матче НХЛ.