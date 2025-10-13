Психолог рассказала, что катание на велосипеде снижает стресс подобно медитации

Клинический и спортивный психолог, научный сотрудник лаборатории психологии спорта Московского института психоанализа Наталия Зязина рассказала «Газете.Ru», что катание на велосипеде помогает справиться со стрессом, поскольку по своей цикличности напоминает медитацию. Слова специалиста подтвердила призер первенства России по велоспорту, гонщица команды «Марафон-Тула» Александра Юрченко.

«По биомеханической структуре движений велоспорт относится к циклическим видам физической активности, что подразумевает повторение одного и того же цикла — круга движений, — сказала психолог Зязина. — Такой вид деятельности способствует активации всех систем организма и достижению оптимального уровня нервно-психического напряжения. Все это в совокупности с приятным расслаблением, наступающим после физической нагрузки, можно сравнить с эффектом медитации».

Психолог отметила, что катание на велосипеде способно погрузить человека в состояние потока, что благотворно влияет на психологическое состояние.

«В данном контексте можно рассмотреть два интересных состояния. Первое — состояние «потока» (подробно описанное психологом Михаем Чиксентмихайи), когда спортсмен полностью вовлечен в процесс и сконцентрирован на нем: он чувствует единство с велосипедом и дорогой, теряет счет времени и испытывает удовольствие от езды.

Помимо этого, во время езды на велосипеде тренируется так называемое «умение терпеть» — психофизиологическое качество, связанное с самоконтролем и способностью переносить физические и психоэмоциональные нагрузки», — отметила Зязина.

Велогонщица Юрченко в беседе с «Газетой.Ru» подтвердила, что тренировки помогают ей расслабиться и очистить голову.

«Да, можно сказать, что езда на велосипеде в спокойном темпе действует как медитация. Она помогает расслабиться, сосредоточиться на моменте и снизить уровень стресса, что способствует умиротворению и ясности мысли», — сказала спортсменка.

