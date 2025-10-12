На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Только изуродовать парня»: экс-защитник ЦСКА о возможном переходе игрока ФК в Европу

Александр Вильф/РИА Новости

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев резко высказался против возможного перехода полузащитника команды Кирилла Глебова в европейские клубы. Его слова приводит «Советский спорт».

Пономарев призвал 19-летнего футболиста не торопиться с отъездом и как следует закрепиться в чемпионате России.

«Зачем Кириллу в 19 лет ехать в Италию? Только изуродовать парня… Его не станут там жалеть. Глебова будут эксплуатировать», — заявил экс-защитник. Он подчеркнул разницу в условиях: по его словам, в России игрок может «отдохнуть и подлечиться», а в Европе требуется «вспахивать каждую игру».

В качестве негативного примера Пономарев привел Федора Чалова, который, по его мнению, «потерялся» после перехода из ЦСКА и был «морально изнурен» неудачным опытом. В противовес этому он напомнил о карьере Игоря Акинфеева, который добился выдающихся результатов, оставшись в России. Своего пика готовности для зарубежного перехода Глебов, по мнению Пономарева, достигнет только к 23 годам.

В текущем сезоне Кирилл Глебов уже забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 9 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), помогая ЦСКА возглавить турнирную таблицу.

Футбол. Чемпионат России
