«Сильнее Торопа среди молодых вратарей никого нет»: экс-игрок ЦСКА о голкипере команды

Экс-игрок ЦСКА Гришин о Торопе: сильнее него молодых вратарей в России нет

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о перспективах голкипера армейцев Владислава Торопа. Его слова передает издание «Советский спорт». Гришин заявил, что при отсутствии травм Тороп имеет все шансы стать основным вратарем команды после ухода Игоря Акинфеева.

«Владислав Тороп — очень хороший вратарь. Если травм не будет, он станет первым голкипером ЦСКА после ухода Акинфеева. Сейчас сильнее Торопа среди молодых вратарей никого нет», — заявил Гришин.

В текущем сезоне 22-летний голкипер уже провел пять матчей в Кубке России и одну игру в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В прошлом туре РПЛ ЦСКА обыграл московский «Спартак». ЦСКА начал матч активно и забил три гола в первом тайме. На 5-й минуте Кирилл Глебов открыл счет после паса Данила Кругового. На 12-й минуте Иван Обляков удвоил преимущество, реализовав пенальти. Во втором тайме игра продолжилась с высокой интенсивностью. На 59-й минуте Ливай Гарсия забил второй гол «Спартака». На 61-й минуте основной вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев получил травму и был заменен на Владислава Торопа.

Ранее футболистки ЦСКА в четвертый раз выиграли Кубок России.